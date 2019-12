Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Überfall auf 22-Jährigen

Recklinghausen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr, ging ein unbekannter Mann einen 22-Jährigen aus Herten im Katzenbusch, an der Katzenbuschstraße körperlich an. Er drückt ihn zu Boden und entwendete Telefon und Bargeld. Der Mann wurde leicht verletzt in einem Krankenhaus behandelt. Hinweise auf den Täter liegen nicht vor. Er flüchtete in unbekannte Richtung.

Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell