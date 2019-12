Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 16-Jähriger überfallen

Recklinghausen (ots)

Am Freitagabend, gegen 23:30 Uhr, ist ein 16-jähriger Bottroper unter Vorhalt eines Messer im Ehrenparkt von vier unbekannten Männern bedroht worden. Sie forderten Bargeld. Der 16-Jährige händigte Geld aus, anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung der dortigen ARAL-Tankstelle. Drei der Männer hatten dem Jugendlichen zuvor bereits an der Hochstraße aufgelauert.

Die Männer konnten nur grob beschrieben werden: 18 - 20 Jahre alt, dunkle Winterjacken, zwei der Männer trugen einen Bart.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

