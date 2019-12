POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Polizeipräsidium Recklinghausen

Marl

Am Samstagabend warfen unbekannte Täter mit einem Stein die Terrassentür eines Reihenhauses an der Straße In de Flaslänne ein. Ein Zeuge hatte Lärm gehört und die Polizei angerufen. Er konnte zwei flüchtende Personen beobachten, sie sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand 500 Euro Sachschaden.

Herten

Über ein offenes Fenster im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses am Kerkhofskamp gelangten Unbekannte am Freitagabend in die Wohnräume. Aus der Küches des Hauses wurden zwei Geldbörsen gestohlen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Gladbeck

Am Samstag, oder Sonntag gelangten unbekannte Täter in ein unbewohntes, möbliertes Haus an der Brahmsstraße. Zwei Türen standen offen, vermutlich wurden sie durch die Täter geöffnet. Die Täter hatten das Haus nach Beute durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden.

Zwischen Freitag und Sonntag brachen unbekannte Täter in mehrere Lauben eines Kleingartenvereins an der Schulstraße ein. An den Lauben entstand Sachschaden. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden.

Am Freitagabend brachen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Straße Am Südpark ein. Sie gelangten über einen Balkon in das Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen wurden eine Geldkassette, ein Tresor und Schmuck entwendet.

Zwischen Freitagnachmittag und Freitagabend schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe in einem Mehrfamilienhaus an der Schroerstraße ein. Auf diesem Weg gelangten sie in das Gebäude. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Recklinghausen

Zwischen Freitag 16:00 Uhr und Samstag 08:15 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster zu einer Sporthalle an der Theodor-Körner-Straße auf. In dem Gebäude wurden zahlreiche Türen aufgebrochen. Anschließend entwendten die Täter Getränkeflaschen, einen Rucksack und Bargeld. Es entstand etwa 1.000 Euro Sachschaden.

Am Sonntagnachmittag hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür einer Doppelhaushälfte an der Eulenstraße auf. Hier durchsuchten sie die Räume nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter mit Schmuck und Bargeld in unbekannte Richtung.

Am Sonntag zur Tageszeit brachen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte an der Ernst-Reuter-Straße ein. Ein Terrassenfenster wurde aufgehebelt. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Am Freitagabend hebelten unbekannte Täter ein Fenster einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der König-Ludwigstraße auf. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Entwendet wurde Bargeld.

An der Alten Grenzstraße gelangten Unbekannte am Freitagabend über einen Anbau in ein Mehrfamilienhaus. Die Wohnung wurde nach Beute durchsucht. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Zur Beute konnten noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Dorsten

In der Nacht zu Samstag brachen Unbekannte einen Kühlwagen vor einem Restaurant an der Luisenstraße auf. Aus dem Kühlwagen wurde eine größere Anzahl an Getränken entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

In der Zeit zwischen Freitag 13:00 Uhr und Samstag 05:45 Uhr verschafften sich Unbekannte über eine Schiebetür Zugang zu einem Ladenlokal an der Straße Himmelsberg. Die Räume wurden durchsucht, die Täter entwendeten Getränke und flüchteten.

Haltern am See

Aus einem Restaurant an der Mühlenstraße entwendeten unbekannte Täter zwei Notebooks und die Kasse am Samstag gegen 04:00 Uhr. Über ein aufgebrochenes Türschloss gelangten die Täter in das Gebäude. Weitere Hinweise liegen nicht vor.

Bottrop

Am Samstagnachmittag brachen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Menzelstraße ein. Im Erdgeschoss wurde ein Badezimmerfenster aufgehebelt und anschließend die Wohnräume nach Beute durchsucht. Entwendet wurde Bargeld.

Am Freitag, zwischen 14:00 Uhr und 18:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster zu einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Lukas-Cranach-Straße auf. Nach ersten Angaben wurde nichts entwendet.

Castrop-Rauxel

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Samstagabend hebelten unbekannte Täter ein Küchenfenster in einem Einfamilienhaus am Braukweg auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld und ein Laptop entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

In der Nacht zu Montag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Vereinsgelände an der Lambertstraße. Die Räume im Vereinsheim wurden durchsucht. Entwendet wurden eine Currywurstmaschine, Lebensmittel und Barhocker.

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen schafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Lagerbereich für Leergut an der Uferstraße. Entwendet wurden mehrere Kisten Leergut. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

