Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Ladendiebstahl in Hohenlimburg

Hagen (ots)

Ein 48-jähriger Ladendieb hat am Montagmorgen in einem Lebensmittelgeschäft in der Lindenbergstraße für Aufsehen gesorgt. Nachdem er Ware in der Kleindung versteckte und an der Kasse nicht bezahlte, sprach ihn ein 59-jähriger Ladendetektiv an. Diesen versuchte der Dieb daraufhin, wegzuschubsen, um aus dem Laden fliehen zu können. Auch gegenüber der herbeigerufenen Polizei verhielt sich der Dieb auffällig. Als er einen Beamten wegdrückte, musste er durch die Einsatzkräfte vorübergehend fixiert werden. Auf der Wache konnte die Identität des Ladendiebes zunächst nicht geklärt werden. Erst später gelang es, den Ausweis des Mannes an seiner Wohnanschrift einzusehen. Die Polizisten schrieben eine Anzeige.

