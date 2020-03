Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Angriff mit Schlagring: Polizist verletzt

Plettenberg (ots)

Polizeibeamte der Wache Plettenberg waren Sonntag, gegen 1.50 Uhr, in einem Haus am Oberstadtgraben im Einsatz. Als sie das Gebäude verließen, passierten vier Personen die Beamten. Von der Gruppe ging typischer Marihuana-Geruch aus, weshalb die Polizisten sich zu einer Kontrolle entschlossen.

Während sich drei der vier Männer ruhig verhielten, zeigte sich die vierte Person sofort aufbrausend und weigerte sich seinen Ausweis vorzuzeigen, geschweige denn eine Kontrolle zuzulassen. Plötzlich griff der polizeibekannte 25-jährige Plettenberger einen in seiner Jackentasche befindlichen Schlagring und schlug in einer schnellen Bewegung gezielt in Richtung des Kopfes eines der Polizeibeamten.

Geistesgegenwärtig duckte sich der Polizist weg, wurde jedoch trotzdem am Kopf getroffen. Er erlitt durch den Streifschlag eine Kopfplatzwunde sowie einen Cut an der Ohrmuschel. Der Polizeibeamte (28) wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach ambulanter Behandlung wurde er zwar entlassen, ist aktuell allerdings nicht dienstfähig.

Nach dem Schlag flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß in Richtung Untertor. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen blieb der Gesuchte in der Nacht verschwunden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Waffengesetz.

