POL-HA: In Pfarrbüro eingebrochen

Hagen (ots)

Am Sonntagmorgen, 00:23 Uhr, wurde ein Pastor in der Schmale Straße in seiner Pfarrwohnung darauf aufmerksam, dass in den Büroräumen unter ihm, die als Pfarrbüro genutzt werden, ein Scheibenklirren zu hören war. Er hörte auch zwei männliche Stimmen, die sich kurz darauf unterhielten. Er ging zur Zwischentür und klingelte, wodurch die Einbrecher sich nach bisherigem Kenntnisstand entfernten. Die Polizei, die das Objekt umstelllte, konnte nur noch mitteilen, dass niemand mehr in den Büros war. Die Beamten fanden auch eine eingeschlagene Scheibe im Erdgeschoss, durch die die Täter in die Büros gelangten und vermutlich auch wieder flohen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Hinweise können unter 02331-986-2066 an die Polizei weitergegeben werden.

