Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Raub auf Seniorin

Hagen (ots)

Am Samtagabend, 22.15 Uhr, hielt sich eine 69-jährige Patientin eines Krankenhauses in Boele vor dem Haupteingang auf. Sie hatte ihren Rollator dabei, in dem sie auch Wertgegenstände verstaut hatte. Ihr näherten sich eine Personengruppe von vier jungen Menschen, die versuchten, ihr den Rollator wegzunehmen. Weil die Seniorin sich wehrte, flüchteten die Jugendlichen, die rund 16 Jahre alt gewesen sein sollen, in unbekannte Richtung und ohne Beute. Die Frau blieb unverletzt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

