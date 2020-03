Polizei Hagen

POL-HA: Diebe leisten Widerstand

Hagen (ots)

Zwei 22 und 23 Jahre alte Diebe waren am Sonntagmorgen, zwischen 02.00 Uhr und 02.50 Uhr, in Boele aktiv. Sie probierten an mehreren Autos aus, ob diese verschlossen waren. An zwei Transportern sowie einem VW Polo waren sie erfolgreich, aus den unverschlossenen Wagen entnahmen sie ein Radio, ein Navigationsgerät sowie Kabel und USB-Sticks. Als die Polizei nach Hinweisen eines Zeugen eintraf, liefen die Täter die Schwerter Straße in Richtung Boeler Marktplatz entlang. Es gelang den Einsatzkräften, beide Männer zu stellen. Einer der beiden wehrte sich heftig, schlug und trat um sich. Auch biss er einen Polizisten in die Hand, der in einem Handschuh steckte. Zwei Beamte verletzten sich leicht, verblieben aber dienstfähig. Die Männer kamen in das Polizeigwahrsam. Die Beute stellte die Polizei sicher.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell