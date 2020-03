Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch

Hagen (ots)

Am 14.03.2020, in der Zeit von 16:15 Uhr bis 20:40 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Scheffelau in Hagen Hohenlimburg. Es wurden mehrere Räume und Schränke durchwühlt. Zu dem Diebesgut liegen noch keine gesicherten Informationen vor. Beamte der Kriminalpolizei übernahmen die anschließende Spurensicherung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

