Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Hagen (ots)

Am 13.03.2020, gegen 14:30 Uhr, hatte ein 47jähriger Pkw-Besitzer aus Breckerfeld am linken Fahrbahnrand der Augustastraße in Hagen geparkt. Beim Öffnen der Fahrertür übersah er einen von hinten kommenden 11jährigen Jungen auf dessen Fahrrad, so dass es zu einer Kollision mit dem Fahrrad und der Autotür kam. Bei dem Unfall erlitt der Junge eine Platzwunde am Kopf. Er wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell