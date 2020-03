Polizei Hagen

POL-HA: Personalausweis aus Auto geklaut

Hagen (ots)

Eine 18-jährige Frau hatte ihren Hyundai am Donnerstagmorgen auf am Fahrbahnrand im Bereich Mecklenburger Straße/ Masurenstraße abgestellt. Um 01.40 Uhr war der Wagen noch unversehrt, um 06.40 Uhr stellte die Eigentümerin fest, dass die Beifahrerseite eingeworfen und das Handschuhfach durchwühlt war. Unbekannte Täter hatten das Fenster mit einem Stein, den die hinzugerufenen Polizisten in Fahrzeuginneren fanden, die Scheibe zerstört. Aus dem Handschuhfach fehlten der Ausweis der jungen Frau sowie zwei EC-Karten. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und nimmt Hinweise unter 02331-986-2066 entgegen.

