Polizei Hagen

POL-HA: Smartphone aus Jackentasche geklaut

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 12. März, kam es in der Zeit zwischen 7:15 Uhr und 7:30 Uhr zu einem Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Friedrich-Ebert-Platz. Eine 16-Jährige war in dem Supermarkt einkaufen und bemerkte nach dem Verlassen des Geschäfts, dass ihr Smartphone aus der Jackentasche entwendet wurde. Die Hagenerin verständigte die Polizei, konnte jedoch keine weiteren Angaben zum Diebstahl machen. Um Hinweise durch Zeugen wird gebeten. Sie können sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 melden.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell