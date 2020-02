Polizei Hagen

POL-HA: Geldbörse aus Rucksack entwendet

Hagen (ots)

Unbekannte Täter stahlen einer 27-jährigen Frau am Montagnachmittag die Geldbörse aus dem Rucksack, ohne dass sie es bemerkte. Vermutlich beobachteten die Täter, wie die Frau in einer Drogeriefiliale einkaufte und ihre Börse in einem Außenfach ihres Rucksacks verstaute. Als die Frau wenig später in einem weiteren Geschäft bezahlen wollte, war die Geldbörse verschwunden. Hinweise auf den Täter ergaben sich nicht. Die Frau zeigte den Diebstahl auf der Polizeiwache Haspe an. Neben diversen Dokumenten fehlen der Frau nun 150 Euro, die sich an Bargeld mit sich führte. Die Polizei warnt vor Taschendieben und gibt folgende Verhaltenshinweise: Tragen Sie Taschen immer mit der Verschlusseite zum Körper Lassen Sie Wertgegenstände nach Möglichkeit zu Hause oder tragen Sie sie eng am Körper Lassen Sie Rucksäcke, Taschen oder Beutel niemals unbeaufsichtigt Erstatten Sie so schnell wie möglich Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle

