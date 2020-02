Polizei Hagen

POL-HA: 16-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Am Sonntag, 09. Februar, kam es an der Kreuzung Selbecker Straße/Selbecker Stieg gegen 15:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg ein 16-Jähriger an der Haltestelle "Zur Höhe" aus einem Bus aus und wollte anschließend fußläufig die Straße überqueren. Eine 31-Jährige war mit ihrem Renault in Richtung Eilpe unterwegs und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Durch den Zusammenpralle stürzte der Jugendliche und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein Freund des Hageners erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Die 31-jährige Hagenerin blieb unverletzt. Ihr Auto blieb fahrbereit.

