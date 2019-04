Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Brandenburg - PD Süd - und des Polizeipräsidiums Neubrandenburg - Tatverdächtige zu Bandendiebstählen von Rädern vorläufig festgenommen

Neubrandenburg (ots)

Im Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg wird seit längerem in einem umfangreichen Verfahren in Zusammenhang mit Einbruchsdiebstählen in Autohäusern und Werkstätten ermittelt. Bei diesen Diebstählen wurden zum Teil hochwertige Kompletträder von Fahrzeugen entwendet, z.B. im Januar in Neustrelitz (50.000 EUR Schaden) und Ende März in Neubrandenburg (100.000 EUR Schaden). https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4174806 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4230363

Die intensiven Ermittlungen führten auf die Spur einer möglichen Bande rumänischer Herkunft, welche nach polizeilichen Erkenntnissen auch im Raum Cottbus aktiv sein könnte. Daraufhin nahmen die Ermittler aus Mecklenburg-Vorpommern Kontakt zur Polizei Brandenburg, der Polizeidirektion Süd, auf.

Über Ländergrenzen hinweg wurden die Ermittlungen beider Landespolizeien fortgesetzt und führten am vergangenen Wochenende schließlich zum erhofften Erfolg. In den frühen Morgenstunden des 27.04.19 konnten insgesamt sieben männliche rumänische Staatsangehörige, im Alter von 18 bis 40 Jahren, vorläufig festgenommen werden.

Der sofortige Zugriff war polizeitaktisch notwendig, doch der mutmaßlichen Bande konnte in Cottbus zunächst kein Tatort zugeordnet werden und die Tatverdächtigen sollten nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. Doch auch hier zahlte sich die Zusammenarbeit der beiden Landespolizeien aus: die neuesten Ermittlungserkenntnisse aus Neubrandenburg erhärteten den Tatverdacht führten dazu, dass schließlich noch am Morgen eine Haftrichtervorführung erwirkt werden konnte. Gegen alle sieben Personen wurde am Amtsgericht Cottbus Haftbefehl erlassen und sie wurden in Justizvollzugsanstalten verbracht.

Die Ermittlungen in diesem komplexen Verfahren dauern an. Neben den genannten Taten in Neustrelitz und Neubrandenburg stehen die Beschuldigten in Verdacht, an Einbruchsdiebstählen in Autohäusern in Rostock und Neuruppin beteiligt zu sein.

