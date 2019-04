Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mehr als 7.000-mal zu schnell unterwegs

Neubrandenburg (ots)

Im Zuge von Geschwindigkeitskontrollen im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums Neubrandenburg (Landkreise VG, VR und MSE) haben Beamte im April bisher rund 7.300 Fahrer festgestellt, die zu schnell unterwegs waren. Hintergrund der vermehrten Kontrollen ist das Thema unserer Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" in diesem Monat: überhöhte und unangepasste Geschwindigkeit - weiterhin eine der häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg.

Die Beamten sind im Rahmen der Kampagne nahezu täglich mit entsprechender Technik in allen Inspektionsbereichen unterwegs und kontrollieren sowohl an Unfallschwerpunkten als auch in besonders schutzbedürftigen Bereichen wie Schulen oder Kitas und an bekannten "Raserstrecken".

Die Anzahl der im April bereits kontrollierten Fahrzeuge liegt aktuell bei knapp 36.000. Allein in der Woche vom 15. April bis zum 21. April wurden 1.763 Geschwindigkeitsverstöße präsidiumsweit erfasst. 72 Prozent dieser Überschreitungen sind innerhalb von Ortschaften festgestellt worden.

Zudem nahmen die Polizisten eine ganze Reihe weiterer Ordnungswidrigkeiten auf. Neben 373 Handysündern, 315 nicht angeschnallten Fahrzeuginsassen und 436 festgestellten Vorfahrt- und Vorrangfehlern konnten sie auch die Fahrt von 75 unter Alkohol stehenden Fahrzeugführern vorzeitig beenden.

