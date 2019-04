Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der BAB20 bei Neubrandenburg

Altentreptow (ots)

Am 28.04.2019 gegen 14:05 Uhr kam es auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg-Nord und Neubrandenburg -Ost zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei befuhr die 42-jährige Fahrerin eines PKW Skoda Octavia die BAB 20 aus Richtung Lübeck kommend in Richtung Stettin. Auf Grund von Unaufmerksamkeit und zu hoher Geschwindigkeit fuhr sie auf den vor ihr fahrenden PKW Mercedes eines 59-jährigen Fahrzeugführers auf. Dieser wurde dadurch nach rechts von der Fahrbahn geschleudert, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Dabei wurden der 59- jährige Fahrer und die 54-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Auch die Unfallverursacherin wurde hierbei leicht Verletzt. Ihr neunjähriger Sohn jedoch wurde schwer verletzt. Die verletzten Personen wurden in die Kliniken nach Greifswald und Neubrandenburg gebracht. Diese konnten alle bis auf den 9-jährigen Sohn wieder verlassen. Dieser wurde stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.500,-EUR. Während der Unfallaufnahme musste die BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell