Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf der BAB20 bei Pasewalk

Pasewalk (ots)

Am 28.04.2019 gegen 16:00 Uhr kam es auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Strasburg und Pasewalk Nord zu einem Verkehrsunfall zwischen drei PKW. Dabei befuhr die 62-jährige Fahrerin eines VW Tiguan die BAB 20 aus Richtung Lübeck kommend in Richtung Stettin. Zwischen den Anschlussstellen Strasburg und Pasewalk befindet sich eine Baustelle. Vor der angekündigten Baustelle begann sich der Fahrzeugverkehr zu stauen. Dies übersah die Fahrzeugführerin und fuhr auf einen am Stauende stehenden PKW Skoda Fabia einer 67-jährigen Fahrzeugführerin auf. Diese wurde auf Grund der Wucht des Zusammenstoßes auf den vor ihr stehenden PKW Mercedes einer 25-jährigen Fahrzeugführerin aufgeschoben. Durch den Unfall wurde die 25-jährige Fahrerin des Mercedes und ihre beiden Mitfahrer im Alter von 26 und 63 Jahren leicht verletzt. Diese wurden an der Unfallstelle durch einen Rettungswagen ambulant behandelt.Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000,-EUR. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

