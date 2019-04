Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei neuwertige Wohnmobile in Waren-Müritz entwendet

Waren-Müritz (ots)

In der Nacht vom 27.04.2019 zum 28.04.2019 kam es bei Waren /Müritz auf dem Gelände der Marina Eldenburg zu mehreren Diebstählen. Zunächst wurden die amtlichen Kennzeichen EF-HA 137 von einem schwarzen VW Golf Plus entwendet. Wenig später stahlen der/die Tatverdächtige/n zwei fabrikneue Wohnmobile vom angrenzenden Firmengelände. Entwendet wurden ein hellgrauen Citroen Jumper Roadcruiser im Wert von ca. 51.000 EUR sowie ein dunkelgrauen Fiat Ducato R 540 im Wert von ca. 41.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht zugelassen und ohne amtliche Kennzeichen. Die Polizei fahndet aktuell nach den entwendeten Kennzeichen und den Fahrzeugen. Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeihauptrevier Waren unter der Telefonnummer 03991-176224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag PHK Andreas Scholz Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg

