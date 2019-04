Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Indoor-Hanfplantage beim Feuer in einem Wohnhaus festgestellt

Straßburg (ots)

Am 26.04.2019 gegen 20:00 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass es im alten Kornspeichen in der Fabrikstraße in 17335 Strasburg brennen soll. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Es brannte in der 8. Etage des ehemaligen Kornspeichers. Das Feuer konnte durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr sehr schnell gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich dabei auf ca. 1.000 Euro. Während der Löscharbeiten wurde auf der Etage eine Indoor-Hanfplantage mit mehreren hundert Hanfpflanzen festgestellt. Durch die Kriminalpolizeiinspektion Anklam wurden sofort die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch an. Ursache des Brandes war der technische Defekt an einer Lampe. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

