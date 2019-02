Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Diebe entwenden SUV - 30.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Hattorf, Kniggenkamp 13.02.2019, 22.00 Uhr - 14.02.2019, 07.30 Uhr

Auf ein SUV der Marke Volkswagen hatten es Diebe im Stadtteil Hattorf abgesehen. Der dadurch entstandene Schaden beträgt 30.000 Euro. Die bisher unbekannten Täter schlugen in der Zeit von Mittwoch, 22.00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 07.30 Uhr, in der Straße Kniggenkamp zu. Hier gelang es ihnen offenbar den erst ein Jahr alten VW Tiguan, dieser war in der Auffahrt des Grundstücks geparkt, zu öffnen, alle Wegfahrmechanismen zu überwinden und den schwarzen PKW dann zu entwenden. Die Polizei Wolfsburg bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Hattorf bemerkt haben, sich unter der Rufnummer 05361-46460 zu melden.

