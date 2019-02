Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Diebe entwenden Räder eines VW Golf GTI

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Hageberg, Auf der Sonnenwiese 12.02.2019, 20.45 Uhr - 13.02.2019, 07.00 Uhr

Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit von Dienstagabend, 20.45 Uhr, bis Mittwoch, 07.00 Uhr, in eine Tiefgarage in der Straße Auf der Sommerwiese ein. Sie verschafften sich auf bisher unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem Objekt. Hier bockten sie einen dort geparkten VW Golf GTI auf mitgebrachten Steinen auf und demontierten im Anschluss die Räder des PKW. Diese wurden von ihnen, genauso wie ein dort abgestelltes Herrenfahrrad, entwendet. Der Schaden beträgt ca. 3.000 Euro. Zum Abtransport dürften sie dabei ein entsprechendes Fahrzeug genutzt haben. Die Wolfsburger Polizei bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 05361-46460 zu melden.

