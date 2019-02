Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Königslutter - Einbrüche in zwei Wohnhäuser

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Am Rischbleek 12.02.2019, 15.45 Uhr - 12.02.2019, 19.45 Uhr

Königslutter, OT Bornum, Molkereiweg 12.02.2019, 17.15 Uhr - 12.02.2019, 19.45 Uhr

Die Polizei Königslutter sucht Zeugen zu zwei Einbrüchen die sich am Dienstag in der Zeit von 15.45 Uhr bis 19.45 Uhr ereignet haben. Im ersten Fall suchten die Täter ein Einfamilienhaus in der Straße am Rischbleek auf. Sie nutzen die Abwesenheit der Hausbewohner aus und konnten, nachdem sie ein Fenster gewaltsam geöffnet hatten, in das Objekt eindringen. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und konnten danach unerkannt entkommen. Ob, bzw. was dabei von ihnen erbeutet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht angegeben werden. Der Einbruch wurde vom nach Hause zurückkehrenden Eigentümer bemerkt und umgehend der Polizei gemeldet.

Unter den gleichen Umständen und in der Art der Vorgehensweise ereignete sich eine weitere Tat im Molkereiweg im Ortsteil Bornum. Auch hier waren die Besitzer eines Einfamilienhauses die Geschädigten. Sie stellten ebenfalls ein mit Gewalt geöffnetes Fenster und ein von den Unbekannten durchsuchtes Haus fest. Zur Schadenshöhe und zum Diebesgut können bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Königslutter bittet Anwohner und Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Nähe der genannten Tatorte gesehen haben, sich unter der Rufnummer 05353-941050 zu melden. Bei aktuellen Geschehnissen oder Beobachtungen greifen sie bitte umgehend zum Telefon, wählen den Polizeinotruf "110" und teilen uns ihre Feststellungen mit.

