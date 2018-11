POL-OG: Offenburg - Streit nach Party

Offenburg (ots) - Nach einem handfesten Disput in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nach einer Party in der Sankt-Martin-Straße haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Ermittlungen geriet ein 29 Jahre alter Mann kurz nach 3 Uhr in einem dortigen Wohnheim mit einem 20-Jährigen aneinander. Kurz darauf geriet der Endzwanziger zudem mit einem 24-Jährigen in Streit. Beide Male soll es nicht nur bei verbalen Attacken geblieben, sondern sollen auch die Fäuste geflogen sein. Trotz mehrerer leichter Verletzungen war keine notärztliche Behandlung notwendig.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell