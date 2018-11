POL-NB: versuchter Wohnungseinbruch in Neustrelitz

Neustrelitz (ots) - Am 12.11.2018 kam es in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:45 Uhr in der Neustrelitzer Straße in Neustrelitz zu einem versuchten Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand hatte die Mieterin ihre Wohnung gegen 18:00 Uhr verlassen und verschlossen. Als sie gegen 19:45 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie frische Beschädigungen am Türrahmen und an der Wohnungstür. Demnach hatten Unbekannte während ihrer Abwesenheit versucht in die Wohnung einzudringen, was jedoch misslang. Auch die benachbarte Wohnungstür einer derzeit leerstehenden Wohnung war beschädigt. Den Tätern gelang es auch dort nicht in die Wohnung einzudringen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200,-EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Neustrelitz hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981 - 258 224 zu melden.

