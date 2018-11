POL-OG: Ringsheim - An Wohnungstüre gescheitert

Ringsheim (ots) - Unbekannte Langfinger scheiterten am Donnerstag vermutlich an der robusten Eingangstüre eines Anwesens in der Vogesenstraße. Das Eindringen in die Räumlichkeiten der Bewohner gelang ihnen nicht. Beim Versuch die Türe gewaltsam zu öffnen entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Die Beamten des Polizeipostens in Rust haben die Ermittlungen aufgenommen. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell