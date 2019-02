Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt - Einbruch in Gaststätte

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Papenberg 12.02.2019, 21.00 Uhr - 13.02.2019, 07.30 Uhr

Auf den Inhalt von zwei Geldspielautomaten hatten es Einbrecher in Helmstedt abgesehen. Die Täter drangen in der Zeit von Dienstagabend, 21.00 Uhr, bis Mittwochmorgen, 07.30 Uhr, in eine Gaststätte am Papenberg ein. Die Unbekannten öffneten gewaltsam eine Tür am Hintereingang des Objekts und gelangten so in den Schankraum. Gezielt wurden zwei an der Wand montierte Glücksspielautomaten angegangen. Den Tätern gelang es die Geräte aufzubrechen. Anschließend entwendeten sie die darin befindlichen Geldkassetten und konnten unerkannt entkommen. Die Höhe des Sachschadens beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen in der Helmstedter Innenstadt aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05351-5210 in Verbindung zu setzen.

