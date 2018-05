POL-LIP: Lemgo-Entrup. Diebe auf dem Sportplatz.

Lippe (ots) - Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag verschafften sich bislang Unbekannte unberechtigt Zutritt zum Gelände des Sportplatzes am Entruper Weg. Die Täter hebelten die Türen verschiedener Räumlichkeiten auf und verursachten dadurch Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Die Diebe stahlen einen Hochdruckreiniger. Hinweise zu dem Einbruch richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Rufnummer 05261 / 9330.

Rückfragen bitte an:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5051

Fax: 05231 / 609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell