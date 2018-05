POL-LIP: Lage. Einbrecher in der Parfümerie.

Lippe (ots) - Am frühen Sonntagmorgen drangen bislang Unbekannte in eine Parfümerie an der Ecke Lange Straße / Bergstraße ein. Gegen 5:20 Uhr traten der oder die Täter eine provisorische Holztür ein. Diese war auf Grund eines vorausgegangenen Einbruchs dort angebracht. Ob die Täter etwas gestohlen haben, steht noch nicht fest. Hinweise zu dem Einbruch oder Ihre verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang, nimmt das Kriminalkommissariat in Lage unter der Rufnummer 05232 / 95950 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5051

Fax: 05231 / 609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell