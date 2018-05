POL-LIP: Detmold. Handy erbeutet.

Lippe (ots) - Zwei bislang unbekannte Männer raubten am frühen Sonntagmorgen das Handy eines 20-jährigen Detmolders. Der junge Mann verließ gegen 4 Uhr eine Diskothek an der Ernst-Hilker-Straße und begab sich auf einen gegenüberliegenden Parkplatz. Dort sprachen ihn die Unbekannten an. Sie verlangten sofort die Herausgabe seines Mobiltelefons. Als der 20-Jährige das verneinte, schlugen die Räuber den Mann nieder und flüchteten mit dem Handy der Marke iPhone 7 im Wert von zirka 600 Euro. Der Detmolder wurde bei der Attacke leicht verletzt. Die Täter sind beide Mitte 20 und vermutlich türkischer Abstammung. Zur Tatzeit trugen sie dunkle Kapuzenjacken und Jogginghosen sowie jeweils ein Cap mit der Aufschrift "Nike". Hinweise zu dem Raubüberfall richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

