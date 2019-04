Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Dachstuhl nach Blitzeinschlag in Stralsund

Stralsund (ots)

In den frühen Morgenstunden des 27.04.2019 kam es zum Brand eines Einfamilienhauses in den Tribseer Wiesen in Stralsund. Gegen 04:45 Uhr entdeckte die Bewohnerin des Hauses nach einem Blitzeinschlag die Rauchentwicklung. Sie konnte das Haus rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehren der Hansestadt Stralsund waren im Einsatz und konnten den brennenden Dachstuhl löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. In der Nacht gab es auch in Stralsund ein starkes Gewitter. Im Auftrag PHK Andreas Scholz Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg

