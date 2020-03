POL-HA: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Polizei Hagen

Am 14.03.2020, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 16jähriger Hagener mit seinem Krad Yamaha die Berliner Straße in Richtung Preußer Straße. Auf dem Krad saß zudem ein 17jähriger Sozius. Als der vor dem Kradfahrer befindliche 22jährige Pkw-Fahrer aus Hagen sein Fahrzeug abgebremst hatte, um nach links abzubiegen, fuhr der Kradfahrer ungebremst auf den stehenden Pkw auf. Beide Personen auf dem Krad wurden schwer verletzt in Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 6500EUR.

