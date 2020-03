Polizei Hagen

POL-HA: Trickdiebstahl bei Seniorin

Hagen (ots)

Eine 70-jährige Seniorin ließ am Dienstagabend, 18:00 Uhr, einen Unbekannten in ihre Wohnung, der zuvor bei ihrem Nachbarn geklingelt und laut geklopft hatte. Der Mann verwickelte sie in ein Gespräch und gab auch an, zur Toilette zu müssen. Nachdem der Mann das Haus verlassen hatte, stellte die Frau fest, dass Bargeld aus einer Schatulle im Schlafzimmer fehlte. Der Mann war 170 cm -175 cm groß, 30-35 Jahre alt und hatte schwarze Haare. Möglicherwiese hat er polnische Wurzeln. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02331-986-2066.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell