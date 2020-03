Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Kollision zweier Pkw im Kreuzungsbereich - durch einen Folgeunfall insgesamt drei Personen verletzt

Unna (ots)

Am Freitag (27.02.2020), gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 32 jähriger Mann aus Unna mit seinem weißen SAAB die Hertinger Straße in Fahrtrichtung B1. An der dortigen Ampel hielt er bei Rot zunächst an. Anschließend fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 66 jähriger Mann aus Unna mit seinem schwarzen Mercedes die B1 in Fahrtrichtung Werl. Dieser fuhr ebenfalls in den Kreuzungsbereich und es kam zu einer seitlichen Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Der Mercedes kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Zaun. Der 66 Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und mittels RTW in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von einigen tausend Euro im unteren fünfstelligen Bereich. Wenige Minuten nach dem ersten Verkehrsunfall ereignete sich an fast der gleichen Örtlichkeit ein zweiter Unfall. Eine 59 jährige Frau aus Dortmund befuhr mit einem schwarzen Audi die B1 in Fahrtrichtung Dortmund und bremste ihr Fahrzeug aufgrund des ersten Verkehrsunfalls vor dem Kreuzungsbereich ab. Dies wurde von einer 18 jährigen Frau aus Fröndenberg, die sich mit einem silbernen Renault hinter der Dortmunderin befand, zu spät gesehen und es kam zu einem Zusammenstoß beider Pkw. Beide Fahrzeugführerinnen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch durch diesen Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro. Die Fahrzeuge mussten nicht abgeschleppt werden. /Tu.

