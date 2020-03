Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Schwerer Unfall auf der L 93

Melle (ots)

Bei einem Unfall auf der Borgholzhausener Straße (L 93) wurden am frühen Samstagmorgen drei Personen schwer, und eine Person lebensgefährlich verletzt. Ein 25-Jähriger befuhr gegen 03.10 mit einem VW Golf die Landesstraße in Richtung Borgholzhausen. Am Ende einer Rechtskurve geriet er in den Gegenverkehr und prallte frontal mit dem BMW eines 18-Jährigen zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW-Fahrer in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt, ebenso wie sein 19-jähriger Beifahrer, schwere Verletzungen. Der Unfallverursacher zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu, sein 21 Jahre alter Beifahrer wurde schwer verletzt. Rettungswagen brachten die vier jungen Männer in umliegende Krankenhäuser. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 25-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. Die Unfallstelle wurde bis ca. 05.45 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell