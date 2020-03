Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Selm (ots)

Am Samstag ( 28.03.2020 ) kam es gegen 11.35 Uhr in Bork auf der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 38jähriger Dortmunder touchierte mit seinem Opel einen am Fahrbahnrand parkenden Audi eines 26jährigen Selmers. Der Verursacher hielt zunächst an und sprach mit dem Selmer. Nach der Ankündigung, sein Fahrzeug nur an der Seite zu parken, fuhr der Mann plötzlich weiter und wurde von dem Selmer mit seinem PKW verfolgt. Nach etwa einem Kilometer Fahrt hielt der Flüchtige dann doch an und gab seine Flucht auf. Die hinzugerufene Streifenbesatzung stellte Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem Dortmunder fest, veranlasste die Entnahme einer Blutprobe und stellte seinen Führerschein sicher. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 800 Euro geschätzt.

