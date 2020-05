Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmiererei - Motorräder entwendet - Kaminbrand - Defektes Fahrzeug verursachte Ölspur - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 7500 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr auf der Ebnater Steige in Fahrtrichtung Unterkochen ereignete. Im Stop-and-go-Verkehr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Pkw Opel Zafira auf den verkehrsbedingt anhaltenden Pkw Audi eines 23-Jährigen auf. Bei dem Unfall erlitt der 23-Jährige leichte Verletzungen, musste jedoch keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Hüttlingen: Defektes Fahrzeug verursachte Ölspur

Durch ein Öl-Wasch-Saug-Mobil musste am Mittwochnachmittag eine Strecke über rund 100 Meter von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt werden. Ein 64-Jähriger hatte seinen Pkw BMW gegen 16 Uhr zu einer Werkstatt gebracht, da er während der Fahrt seltsame Motorengeräusche wahrgenommen hatte. Während der Probefahrt lief dann auf dem Verbindungsweg zwischen Reutehof und dem Bärenhaldenweg das Motorenöl auf den asphaltierten Weg aus. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht, da es sich um einen abgelegenen Verbindungsweg handelte.

Oberkochen: Kaminbrand

Mit vier Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Oberkochen am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr in den Kapellenweg aus. Dort war es in einem Wohnhaus zu einem Kaminbrand gekommen, bei dem jedoch kein Personen- oder Sachschaden entstand.

Essingen-Lauterburg: Motorräder entwendet

Aus der Garage eines Wohnhauses in der Panoramastraße entwendeten zunächst Unbekannte am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr drei Motorräder im Gesamtwert von rund 14.000 Euro. Eine Zeugin beobachtete zu dieser Zeit drei männliche Personen und hörte auch die Fahrgeräusche der Zweiräder. Nachdem wohl ein Motorrad Schwierigkeiten bereitete, ließen die Täter es in der Albstraße zurück. Kurz vor 21 Uhr meldete ein Zeuge dem Schwäbisch Gmünder Polizeirevier, dass sich mehrere Jugendliche samt Motorrädern im Bereich einer Feldscheune in der Verlängerung der Industriestraße aufhalten würden. Da es wohl in letzter Zeit vermehrt zum Diebstahl von Zweirädern gekommen war, teilte der Mann den Sachverhalt mit. Bei einer Überprüfung vor Ort trafen die Polizeibeamten dann auf den Besitzer der Zweiräder, der angab seinerseits Ermittlungen getätigt zu haben und durch Telefonate auf den Verbleib der Motorräder gestoßen zu sein. Im Verlauf der polizeilichen Ermittlungen verhärtete sich der Tatverdacht gegen zwei 15 und 14 Jahre alte Jugendliche; weitere umfangreiche Nachforschungen werden durch Beamte des Polizeireviers Aalen durchgeführt.

Bopfingen: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Mercedes-Sprinters beschädigte eine 57-Jährige am Donnerstagmorgen gegen 8.20 Uhr einen in der Bahnhofstraße abgestellten Pkw Ford Mondeo, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmiererei

Auf rund 800 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter verursachte, als er mir roter Farbe die Mauer an der öffentlichen Toilette am Schießplatz besprühte. Die Beschädigungen wurden am Mittwoch bemerkt. Hinweise auf den Täter bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Iggingen: 7000 Euro Sachschaden

Am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr überholte ein 35-Jähriger auf der Brainkofer Straße mit seinem Pkw Ford Transit einen vorausfahrenden Traktor. Als er auf gleicher Höhe mit dem landwirtschaftlichen Fahrzeug war, kam ihm ein Pkw entgegen. Obwohl ausreichend Platz und Zeit gewesen wäre, den Überholvorgang abzuschließen, steuerte der 35-Jährige seinen Pkw nach links, wo er zunächst einen Baum streifte, über einen Grünstreifen fuhr und anschließend in einen Maschendrahtzaun prallte. Der Unfallverursacher, der unverletzt blieb, gab an, dass er erschrak und daher falsch reagierte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Herlikofen: Unfall beim Einparken

Ein 59-Jähriger verursachte am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand, als er beim Einparken seines Pkw Smart einen im Landhausweg abgestellten Pkw Opel beschädigte

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell