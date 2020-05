Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zwei Verkehrsunfälle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Schwaikheim: Geparktes Auto gestreift

Ein 66 Jahre alter Audi-Fahrer streifte am Donnerstag, gegen 9:50 Uhr beim Vorbeifahren in der Bahnhofstraße einen geparkten VW Golf. An den beiden Pkw entstand hierbei jeweils Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Fellbach: Unfallflucht

Bereits zwischen Donnerstag, 07.05.2020 und Montag, 11.05.2020 beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Ernst-Heinkel-Straße geparkten Lkw und verursachte hierdurch rund 3500 Euro Schaden. Aufgrund der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass das Verursacherfahrzeug ebenfalls ein Lkw sein dürfte. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

