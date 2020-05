Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Radfahrerin von PKW angefahren - PKW zerkratzt - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Ausparken

Auf einem Kundenparkplatz in der Heinrich-Rieger-Straße parkten am Mittwochmittag gegen 12.10 Uhr zwei Fahrzeuglenker gleichzeitig ihre Fahrzeuge aus ihrer Parklücke aus. Dabei kollidierten sie aus Unachtsamkeit miteinander und verursachten einen Gesamtschaden von ca. 1000 Euro.

Aalen-Unterkochen: Unfallflucht

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde am Mittwoch ein Pkw KIA vermutlich beim Ein-/Ausparken beschädigt. Das Fahrzeug war zwischen 9.15 Uhr und 11 Uhr auf dem Rathausplatz abgestellt gewesen. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

Westhausen: Vorfahrt missachtet

Einen Verkehrsunfall verursachte am Mittwoch ein 48-jähriger Audi-Lenker, als er gegen 12.35 Uhr an der Einmündung Mühlstraße/K 3319 die Vorfahrt eines auf der K 3319 fahrenden 37-jährigen Lkw-Lenkers missachtete. Der Gesamtschaden wird auf ca. 21.000 Euro beziffert.

Ellwangen-Eggenrot: Unfall im Baustellenbereich

Am Mittwoch wollte ein 53-jährige Lenker eines Klein-Transporters gegen 8.15 Uhr auf der Patriziusstraße im Bereich einer Baustelle links an einem Bagger sowie einem weiteren Fahrzeug vorbeifahren. Dabei streifte er mit seiner rechten Fahrzeugseite das Baggerschild. An dem Klein-Transporter entstand Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Bopfingen: Wildunfall

Auf der K 3316 kollidierte am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr ein in Richtung Utzmemmingen fahrender 36-jähriger Opel-Lenker mit einem Reh, als es die Fahrbahn querte. Dadurch entstand am Pkw ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Beim Vorbeifahren streifte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr den Außenspiegel eines VW Golf, der im Kapuzinerweg abgestellt war und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Ellwangen-Schrezheim: Pkw zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Dienstagnachmittag 16 Uhr und Mittwochvormittag 11 Uhr wurde die Fahrerseite eines Pkw Mercedes Benz zerkratzt, der am Fahrbahnrand der Meinelstraße abgestellt war. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Bopfingen: Unfall aus Unachtsamkeit

Einen Gesamtschaden von ca. 1500 Euro verursachte am Mittwoch eine 78-jährige Pkw-Lenkerin, als sie gegen 11.50 Uhr von einem Parkstreifen auf die Aalener Straße einfuhr und dabei mit einem dort fahrenden 29-jährigen Pkw-Lenker kollidierte.

Ellwangen: Unfall beim Wenden

Als am Mittwoch ein 26-jähriger Audi-Lenker gegen 12.35 Uhr sein Fahrzeug vom gegenüberliegenden Fahrbahnrand der Marienstraße um 180 Grad wendete, um in Richtung Innenstadt zu fahren, kollidierte er mit dem 80-jährigen Lenker eines VW-Transporters, der von der Stengelkreuzung kommend ebenfalls in Richtung Innenstadt unterwegs war. 1500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Von Fahrbahn abgekommen

Auf der K 3329 fahrend, verlor ein in Richtung Radelstetten fahrender 22-jähriger Ford-Lenker am Mittwoch gegen 20.45 Uhr aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und rutschte die Böschung hinunter. An dem Pkw entstand dadurch wirtschaftlicher Totalschaden. Ob Flurschaden entstand ist, muss noch abgeklärt werden. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.

Lorch-Waldhausen: Spiegelstreifer

Auf der Rattenharzer Straße streiften sich am Mittwoch gegen 8.30 Uhr zwei Lkw-Lenker im Begegnungsverkehr im Bereich der Außenspiegel. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

Lorch: Radfahrerin von PKW angefahren - Zeugen gesucht

Am Montag um 20:20 Uhr befuhr eine 24-jährige Radfahrerin die Kreisstraße 3272A Plüderhauser Straße) von Plüderhausen in Fahrtrichtung Lorch-Waldhausen. Auf Höhe der Anschlussstelle Lorch-Waldhausen bog eine 42-jährige Lenkerin eines PKW Ford ohne anzuhalten auf die Kreisstraße ein und erfasste hierbei die Radfahrerin. Diese stürzte aufgrund des Unfalles und wurde dabei verletzt. Nach einem kurzen Gespräch setzte die PKW-Lenkerin ihre Fahrt fort.

Die Polizei sucht nun nach einem etwa 25 bis 30-jährigen Mann mit Vollbart, welcher den Unfall vermutlich beobachtet hatte. Der Mann war mit einem silbernen PKW unterwegs.

Zudem werden weitere Zeugen des Unfalls gebeten sich mit dem Polizeiposten Plüderhausen unter der Rufnummer 07181 / 81344 in Verbindung zu setzen.

