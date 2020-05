Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Feuerwehreinsatz, Betrunken zur Polizei gefahren & Farbschmierereien

Rems-Murr-Kreis (ots)

Schorndorf: Zeugen nach Unfall zwischen Kind und Autofahrer gesucht

Das Polizeirevier Schorndorf sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Mädchen und einem Autofahrer. Der 58-jährige Mercedes-Fahrer wollte am Dienstag kurz vor 16 Uhr von einem Parkplatz auf die Rosenstraße einfahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einer etwa zehnjährigen Fahrradfahrerin, welche den Gehweg der Rosenstraße aus Sicht des Autofahrers von rechts kommend entlangfuhr. Das Kind fuhr nach dem Unfall, vermutlich aus Schock, direkt weiter. Ob sie verletzt wurde ist nicht bekannt, der Schaden am Auto beläuft sich auf etwa 500 Euro. Laut Zeugenaussagen war das Mädchen etwa 10 Jahre alt, hatte einen dunklen Teint und lange schwarze Haare. Sie trug ein weißes Oberteil sowie eine schwarze Jogginghose. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Schorndorf: Parkplatzrempler

Rund 3000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen, kurz nach 8 Uhr auf dem Parkplatz der Kaufmännischen Schule in der Olgastraße. Eine 21-jährige VW-Fahrerin prallte beim Einparken gegen einen geparkten Audi, wodurch beide Autos beschädigt wurden.

Fellbach: Feuerwehreinsatz

Aus unbekannter Ursache löste am Mittwochvormittag die Brandmeldeanlage im Rathaus Feueralarm aus. Die Freiwillige Feuerwehr aus Fellbach kam mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort, konnte aber schnell Entwarnung geben - es handelte sich um einen Fehlalarm.

Fellbach-Schmiden: Betrunken zum Polizeiposten gefahren

Wohl nicht die beste Idee hatte ein 52-jähriger Mann am Mittwochmorgen, als er betrunken zur Polizei fuhr, um noch einige Gegenstände abzuholen. Der Mann kam gegen 9:10 Uhr zum Polizeiposten Schmiden. Schnell bemerkten die Ordnungshüter, dass er offensichtlich betrunken ist. Auf Nachfrage gab er zunächst an, dass er mit dem Fahrrad gekommen sei, was allerdings schnell widerlegt werden konnte. Zudem hatte ein Beamter den Mann kurz zuvor aus seinem Pkw aussteigen sehen. Ein Alco-Test ergab, dass der 52-Jährige mit über zwei Promille deutlich alkoholisiert war. Er musste daher eine Blutprobe über sich ergehen lassen, ihn erwartet eine Strafanzeige.

Kernen im Remstal: Auto überschlagen - Fahrer leicht verletzt

Äußerst glimpflich kam ein Smart-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 1198 zwischen Rommelshausen und Endersbach davon. Kurz nach 8 Uhr wollte der 29-Jährige einen vor ihm fahrenden Traktor überholen. Nachdem er zum Überholen ansetzte, bemerkte er einen entgegenkommenden Lkw und scherte wieder nach rechts ein. Hierbei kam er allerdings zu weit nach rechts in die Böschung neben der Fahrbahn. Anschließend überschlug sich der Pkw und blieb neben der Fahrbahn liegen. Der Autofahrer wurde dabei nur leicht verletzt, an seinem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Burgstetten: Farbschmierereien an Brücke

Am Samstagnachmittag wurde von einem Zeugen mitgeteilt, dass im Bereich Schöntaler Rain die Betoneinfassung einer Brücke, die über die Murr führt, mit einem Hakenkreuz beschmiert wurde. Ein genauer Tatzeitraum sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang telefonisch unter der Nummer 07191 9090 entgegen.

