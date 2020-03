Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Harthausen - Beim Einbruchsversuch durch Anwohnerin gestört (00/0403)

Harthausen (ots)

04.03.2020, 00:45 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags versuchten unbekannte Täter in eine Garage in der Freiherr-vom Stein-Straße einzubrechen. Auf die hierdurch verursachten Geräusche wurde eine Anwohnerin aufmerksam. Beim Hochziehen des Rollladens konnte sie eine dunkel gekleidete Person an der Garage feststellen, die in Richtung Kardinal-Wendel-Straße flüchtete. Daraufhin verständigte die Anwohnerin die Polizei. An der Garage konnten frische Aufbruchspuren festgestellt werden. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahme mit mehreren Streifen konnten der/die Täter nichtmehr festgestellt werden. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich der Freiherr-vom-Stein Straße in Harthausen aufgefallen sind werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.deSpeyer in Verbindung zu setzen.

