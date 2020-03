Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Umzug nach Speyer endet in handgreiflicher Auseinandersetzung (78/0403)

04.03.2020, 20:40 Uhr

Am Mittwochabend kam es in der Viehtriftstraße zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 45jährigen Frau und deren 8jährigen Sohn. Beschuldigt wird ein 38jähriger polnischer Fahrer eines Umzugsunternehmens, der den Umzug der beiden Geschädigten von Polen nach Speyer durchführte und diese hierzu in dem Umzugsfahrzeug mitnahm. Als der Beschuldigte sich, in Speyer angekommen, mehrfach verfuhr und immer wieder an derselben Örtlichkeit vorbeifuhr, kam es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen der Auftraggeberin und dem Fahrer. In dessen Verlauf soll der Beschuldigte diese auf die Finger geschlagen und deren Sohn geohrfeigt haben. Als die Geschädigten daraufhin das Fahrzeug verließen und der lautstarke Streit sich außerhalb des Umzugfahrzeugs fortsetzte, verständigte ein aufmerksamer Passant, der noch versuchten den Streit zu schlichten, die Polizei. Die Beamten konnten vor Ort Sorge dafür tragen, dass das Entladen der Umzugsmöbel "ohne weitere Zwischenfälle" von Statten ging. Der Beschuldigte muss sich für sein ungebührliches Verhalten nun wegen einer Körperverletzung verantworten.

