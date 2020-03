Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Versuchter Einbruch in Imbiss

Schifferstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag versucht, das Imbiss-Geschäft am Kreishallenbad in Schifferstadt aufzubrechen. Mehrere Hebelspuren waren an einem Fenster zu erkennen. Der oder die Täter schafften es nicht, das Fenster zu öffnen, es entstand daran jedoch Sachschaden. Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder dem Täter bzw. den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



