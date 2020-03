Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Verkehrsunfall, Straße teilweise gesperrt

Mutterstadt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 06:10 Uhr ereignete sich auf der L 530 zwischen Mutterstadt und Ludwigshafen-Maudach ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer kam aus Ludwigshafen und wollte auf der Brücke auf die B 9 in Richtung Frankenthal abbiegen. Dabei übersah er jedoch ein entgegenkommendes Fahrzeug und es kam zum Unfall. Dabei verletzte sich der 28-jährige Fahrer dieses Pkws leicht. Er musste zur Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme musste die Straße für etwa zwei Stunden teilweise gesperrt und der der Verkehr durch Polizeibeamte geregelt werden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell