Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Rothenfelde (ots)

In der Georgstraße ereignete sich zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen eine Unfallflucht. Ein Unbekannter stieß im dortigen Wendehammer zwischen 21 Uhr (Samstag) und 07 Uhr (Sonntag) gegen einen grauen Peugeot 206 und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Anschließend entfernte sich der oder die Unbekannte, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 05421/921390 bei der Polizei in Dissen.

