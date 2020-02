Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - E-Bike im Stadtteil Schinkel gestohlen

Osnabrück (ots)

Unbekannte erbeuteten am Samstag in der Thomasburgstraße ein hochwertiges E-Bike der Marke KTM, Modell Power Sport. Der Eigentümer des schwarzen Fahrrades hatte dieses gegen 16.30 Uhr vor einer Gaststätte an einem Fahrradbügel angeschlossen. Als er gegen 20 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass Diebe das E-Bike gestohlen hatten. Auffällig an dem Fahrrad sind orangefarbene Elemente an den schwarzen Griffen. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des E-Bikes geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2115 oder 327-3240.

