Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Einbruch in das Hallenbad

Ankum (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in das Hallenbad in der Straße Am Kattenboll eingedrungen. Die Täter schlugen Fenstersacheiben ein, gelangten so in das Gebäude und sahen sich darin nach Wertgegenständen um. Ob die Einbrecher dabei Beute machten, ist momentan noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05439-9690.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell