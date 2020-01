Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Feldberg - Falschparker müssen erneut beanstandet werden

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 26.01.2020, musste die Polizei wiederum eine Vielzahl von Autofahrern wegen ihres Parkverhaltens beanstanden. Obwohl beim Parkhaus und dem Parkplatz beim Caritas im Ortsbereich Feldberg am Vormittag gegen 11 Uhr noch mehrere hundert Plätze zur Verfügung standen, wurde die B317 im Bereich der Skibrücke bis fast zur Abzweigung zum Seebuck innerorts und außerorts in Fahrtrichtung Bärental verbotswidrig am rechten Fahrbahnrand beparkt. Es wurden insgesamt 103 Fahrzeuge, davon 93 außerorts und 10 innerorts, beanstandet.

RTN/cw.

