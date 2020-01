Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: 79618 Rheinfelden, Stadtgebiet, Verletzte Polizeibeamte

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurden Polizeibeamte zu einem Hausstreit in Rheinfelden gerufen. Da sich einer der Beteiligten weigerte die Wohnung zu verlassen und zudem deutlich unter Alkoholeinfluss stand sollte dieser in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen widersetzte sich der Mann, so dass es einer weiteren Streifenwagenbesatzung bedurfte um diesen zum Polizeirevier zu verbringen. Während des Einsatzes wurden zwei der Beamten leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber weiter versehen.

FLZ Ka/Sch

