Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Konz (ots)

Am 16.01.2020, in der Zeit von 17:45 Uhr bis 20:30 Uhr wurde auf dem unbefestigten Parkplatz des Sportstudios Pfahl ein Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher verließ unerkannt die Unfallstelle. An dem geschädigten Fahrzeug konnten Lackanhaftungen (weiße Farbe) gesichert werden. Die Schadenshöhe wird Seitens der Polizei auf etwa 500 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Konz (06501/92680, pwkonz@polizei.rlp.de).

